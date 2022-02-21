Efeler AK Gençlik sokak hayvanlarını unutmadı

AK Parti Efeler Gençlik Kolları sokak hayvanlarını unutmadı. AK Partili gençler, su borularından hazırladıkları mama kapları ile kedi ve köpek evlerini, sokak hayvanları için cadde ve sokaklara yerleştirdi. AK Parti Efeler Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, "Sevimli dostlarımızı unutmadık. AK Parti Efeler Gençlik Kolları olarak kendi ellerimizle hazırladığımız mama kaplarını sokaklara ve caddelere yerleştirdik. Mama ve su bulma noktasında sıkıntı çeken sokak hayvanları için her sene belli aralıklar ile bu tür çalışmaları hassasiyet ile yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.