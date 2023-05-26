Efeler, artık kekik kokacak

Aydın'ın Efeler ilçesinde birçok tarım projesine imza atan ve Antalya'nın Serik ilçesine atanan eski Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'in son projesi olarak hayata geçirdiği “Efeler Kekik Kokuyor” projesi çerçevesinde hazırlanan kekik fideleri üreticilere dağıtıldı.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da ürettiği tarımın projeleri ile takdir toplayan eski Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'in hayata geçirdiği son projesi hız kesmeden devam ediyor. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen “Efeler Kekik Kokuyor” projesi çerçevesinde 10 üreticiye beşer dekar alanı kaplayacak şekilde kekik fidesi hibe edildi. Denizli'deki üretim alanlarından sökülüp Efeler'e getirilen kekik fideleri, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen tarafından üreticilere teslim edilirken, Aydın tarımına katma değer kazandıracak olan kekikler toprakla buluştu.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Efeler Kekik Kokuyor projemiz çerçevesinde Denizli'deki üretim alanlarından söktüğümüz kekik fidelerini ilçemize getirdik ve üreticilerimize teslim ettik. Bundan sonra artık Efeler kekik kokacak” ifadeleri yer aldı.