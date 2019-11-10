Efeler, Atatürk'ü özlemle andı

Fatih Atay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Atatürk'ü ölümünün 81. yılında Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu vatan toprağını bizlere miras olarak bırakmıştır. Türk halkına demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin temellerini Cumhuriyetimizi kurarak bizlere armağan eden, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz şükran ve minnetlerimizi sunarız. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yılında minnet ve özlem ile anıyoruz” dedi.