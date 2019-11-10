İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efeler, Atatürk'ü özlemle andı

AYDIN (İHA) – Efeler Belediye Başkanı M.

Fatih Atay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Atatürk'ü ölümünün 81. yılında Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu vatan toprağını bizlere miras olarak bırakmıştır. Türk halkına demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin temellerini Cumhuriyetimizi kurarak bizlere armağan eden, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz şükran ve minnetlerimizi sunarız. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yılında minnet ve özlem ile anıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.