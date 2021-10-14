Efeler Belediye Başkanı Atay, ADÜ'lü öğrencileri ağırladı

ADÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde eğitim gören 3. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Efeler Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda Dr. Öğr. Üyesi Ayten Can ve öğrencilerini ağırlayan Başkan Atay, misafirlerine Efeler'e değer katan projelerinden bahsetti ve deneyimlerini aktardı. Kitap Kafe, Efeders, Gündüz Bakımevi gibi sosyal projelerin anlatıldığı tanıtım videosunu izleyen öğrencilere Efeler Belediyesi'nin görev yetki ve sorumlulukları ile ilgili de bilgi verildi.