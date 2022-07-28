Efeler Belediye Başkanı Atay'dan hakkındaki iddia ile ilgili basın açıklaması

Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından servis edilen ve Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın imzasını taşıyan açıklamada, "28 Temmuz 2022 Perşembe günü Aydın'dan yayın yapan bir internet haber sitesinde, 09.46 saatinde yayınlanan 'Aydın siyasetini karıştıracak hamle! AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ile CHP'li Fatih Atay baş başa yemekte buluştu' başlıklı haber ve aynı tarihli 13.13 saatinde yayınlanan başkan bir internet haber sitesinde yayınlanan 'Kime Haber Verdin Atay' başlıklı köşe yazısında iddia edilenler hiçbir yönüyle gerçeği yansıtmamaktadır. Haber ve köşe yazısında konu edilen görüşme hiç yaşanmadığı gibi bu türden perde arkası ilişkiler kurarak siyaset yapmak ve ikbal peşinde koşmak asla tasvip etmediğim ve siyasi kariyerim boyunca uygulamaya tenezzül etmediğim yöntemlerdir. Söz konusu ilişkiler ve görüşmelerde ne şimdi ne de daha önce bulunmadığım gibi haberin ve köşe yazısının içeriği tamamıyla hayal mahsulünden ibarettir. Söz konusu iftiranın yayın saatinden yaklaşık on saat önce bir şahsın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, asılsız görüşmeyle ilgili hiçbir delilin olmaması, 'çamur at izi kalsın' mantığıyla kamuoyunun nasıl yanıltıldığını ve oyalandığını, itibar suikastı yapıldığını kanıtlar niteliktedir. Şahsımı siyaseten itibarsızlaştırmaya yönelik projenin basın ayağındaki son ürünüdür. Şahsımı siyaseten itibarsızlaştırmaya yönelik projenin basın ayağındaki son ürünleri olan söz konusu iftiralarla ilgili olarak tüm hukuki haklarımı kullanacağımı kamuoyuna saygı ile arz ederim" ifadelerine yer verildi.