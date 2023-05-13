Efeler Belediye Başkanı Atay'ın 'Anneler Günü' meesajı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Merhamet ve şefkatiyle kalplerimizi kuşatan, ilk öğretmenimiz, sığınağımız, zor zamanlarımızda en çok aradığımız, haklarını asla ödeyemeyeceğimiz tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularla kutluyorum. Tarifi imkansız bir sevgi ile bizleri akıllarından ve yüreklerinden bir an bile olsun çıkarmayan annelerimiz, eğitimde, kültürde, sanatta, değerlerimizin korunmasında bizleri hayata hazırlayan en büyük yol göstericidir. 'Cennet anaların ayakları altındadır' diyen bir kültürün ve medeniyetin evlatları olarak annelerimizi yalnızca bir gün değil, her gün sevgiyle kucaklamalı, saygıda asla kusur etmemeliyiz. Efeler Belediyesi olarak yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrası evlatlarını yitiren annelerimizi unutmayarak, gündüz bakımevlerimizde eğitim gören miniklerimizin onlar için hazırladığı hediyeleri deprem bölgesindeki annelerimize gönderdik. Bizim için bir annenin yüzünü bir anlığına dahi güldürebilmek, bir ömre bedeldir. Bu anlayışla, deprem felaketinde evlatlarını kaybeden annelerimiz başta olmak üzere, başımızın tacı olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü bir kez daha kutluyor, yürekleri yaralı, gözleri yaşlı tüm şehit annelerinin ellerinden öpüyorum. Anneler Günü kutlu olsun"