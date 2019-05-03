Efeler Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, üçü gündem dışı olmak üzere 16 madde görüşüldü.

Efeler Belediye Meclisi'nde yer alan 37 üyeden, Tarkans Zorlu Koşar ve Mustafa Tolan'ın mazeret bildirdiği toplantıda kalan 35 üye ile birlikte toplantı gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, gündemin ilk maddesi olan Efeler Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı seçimleri yapıldı.Seçimde meclis üyelerinin yanı sıra Sanayi, Ticaret ve Ziraat Odaları'nın da üyeleri oy kullandı. Toplamda 90 oyun kullanıldığı seçimde iki oy geçersiz olurken, beyaz listeyle giren Bayram Er, Ali Kılıçaslan, Ali Aşkıntaş, Ali İlhan ve Ayhan Korkmaz'dan oluşan yönetim kurulu kazandı.

İhtisas Komisyonları seçiminde, Ulaşım ve Tarih, Kültür, Sanat, Spor ve Engelliler, Çevre ve Sağlık, Esnaf ve Pazar, Hukuk, Tarım olmak üzere altı adet komisyonun kurulmasına karar verildi. İl Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliğine, Ahmet Mithat Taşdağ asil, İlhan Günendi yedek üye olarak seçildiler. 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Yönetim Dönemi Kesin Hesabı Cetvellerinin görüşülmesi komisyona gitmesi üzerine oylandı. 2019 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi komisyona gitti. Efeler Belediye Başkanlığı'nda çalışan kamu görevlilerinin Sosyal Denge Tazminatı alabilmesi için Belediye Başkanı'na yetkili sendika ile toplu sözleşme imzalama yetkisinin verilmesi kabul edildi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (İ) Bendi gereğince şirket kurulması, kurulacak şirkete ortak olunması için Efeler Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul edildi. Meclis üyelerine verilecek huzur hakkı ücretleri kabul edildi. Önceki dönemi 17.5 Milyon TL borçla devralan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a borçlanma yetkisi verilmesi kabul edildi. Belediye avukatlarına vekalet verilmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul edildi. Efeler Merkez İlçe Belediye Başkanlığının (Temizlik İşleri Müdürlüğü) sınırları içinde çöp toplama ve yol süpürme işlerine ilişkin, araç, gereç ve teçhizat kiralama ihalesinin üç yıllığına 4734 sayılı Yasa gereğince yıllara sari (yaygın) olarak yapılmasına karar verildi. Belediye işlerine kullanılmak üzere Açık İhale Usulü ile araç satın alınmasına karar verildi. Toplumda çevre bilinci oluşturmak için düzenlenecek olan Pil Atığı Ödüllerinin dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün talebi ile gündeme dahil edilen AB ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanı ile yürütülen Rekabetçi Sektörler Programının “Yenilikçi Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” başlıkları ile açılan proje teklif çağrıları kapsamında programa başvurulmasına, gerekirse proje ortaklıkları kurulmasına, protokolleri imzalamaya, başvuru faaliyetlerinin uygulanmasına, proje dosyasındaki tüm belge ve dökümanları imzalamaya Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a yetki verilmesine katılan üyelerin oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca, Aydın Ticaret Odası İlkokulu'nda okuyan 2. Sınıf öğrencisi Doğu Balyemez'in 8 yaş kategorisinde Piyanı Dünya ikincisi olması sebebi ile ödül verilmesinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile kabul edildi.

Bütün gündem maddelerinin görüşüldüğü ve kabul edildiği 02 Mayıs 2019 tarihli Mayıs ayının ilk Meclis Toplantısı alınan kararların ardından sona erdi.