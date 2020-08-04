Efeler Belediye Meclisi toplanıyor

Efeler Belediye Meclisi'nin Ağustos Ayı Olağan Toplantısı, bugün saat 16.00'da yapılacak. Efeler TV'nin canlı yayınlayacağı toplantıda İmamköy'deki yangın sonrası yapılacak fidan bağışı ve YKS 1'incisi Efelerli Halid Oğuz Serçe'ye verilmesi planlanan ödül, dikkat çeken gündem başlıkları olarak yer alıyor.

Efeler Belediye Meclisi, gündemindeki konuları görüşmek üzere 4 Ağustos Salı günü (bugün) saat 16.00'da Nevzat Biçer Nikâh ve Konferans Salonu'nda toplanacak. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında yapılacak olan oturumda, başkanlıktan gelen önergeler, komisyonlardan gelen raporlar, başkan ve meclis üyelerince verilecek önergeler görüşülecek. Gündemin ardından toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretleri oylanacak. Dilek ve temenniler maddesinin ardından toplantı bir sonraki meclis toplantı gününün belirlenmesi ile sona erecek.

“İmamköy'e fidan bağışı”

İmamköy Mahallesi'ndeki mesire alanında 3 Ağustos Pazartesi günü (dün) öğle saatlerinde meydana gelen yangın, Efeler Belediye Meclisi tarafından görüşülecek konulardan biri olarak gündemdeki yerini alacak. Efeler Belediyesi'nin ilgili müdürlüklerince yangında meydana gelen zarar tespitinin yapılması, bunu takiben vatandaşlara fidan bağışında bulunulması görüşülerek karara bağlanacak.

“YKS şampiyonuna ödül”

Efeler Belediye Meclisi'nin gündem maddeleri arasında yer alacak konulardan biri de Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'nda (YKS) 1'inci olarak Efeler'i ve Aydın'ı gururlandıran Halid Oğuz Serçe olacak. Şampiyon gence eğitim ve öğretim giderlerine destek olmak ve başarısını ödüllendirmek amacıyla belediye bütçesinden 5 bin TL ödül verilmesinin meclis üyelerinin oylarına sunulacağı bildirildi.

Efeler Belediye Meclisi toplantısının belediyenin internet televizyonu Efeler TV'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacağı duyuruldu.