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Efeler Belediye Meclisi yılın son toplantısı gerçekleştirdi

Efeler Belediye Meclisi, 2018 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi.


Efeler Belediye Meclisi'nin Aralık ayının ikinci, 2018 yılının son toplantısı Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan başkanlığında yapıldı. Toplantıda 20 madde görüşüldü. Meclis, pazar yeri işgaliye ücretlerinin taksitlendirilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunu oy birliğiyle kabul etti.


Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda meclis, içkili alan bölgelerinin yeniden düzenlenmesi konusunda 5 Kasım'da alınan meclis kararının düzeltilmesiyle ilgili Hukuk ile Esnaf ve Pazar Komisyonu raporlarını oy birliğiyle erteledi. Oto yıkama alanlarıyla ilgili düzenlemeyi de Esnaf ve Pazar Komisyonu raporu ulaşmadığı için erteleyen Meclis, 2018 Yılı Gelir Ücret Tarifesi'nde değişiklik yapılmasını öngören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunu da oy birliğiyle kabul etti.


Rapora göre ilçede kurulan semt pazarlarındaki esnaftan alınan işgaliye bedelleri bin liraya kadar 5 taksitle, bin lira ile 2 bin lira arasındaki bedel 8 taksitle tahsil edilebilecek. 2 bin lira ile 3 bin 500 lira arasındaki işgali bedeli halihazırda 5 taksitle alınabilirken, düzenlemeyle 10 taksitle, 3 bin 500 lirayı aşan işgaliye bedellerinin taksiti ise 9 taksitle alınabilirken 12 taksitle tahsil edilebilecek.


Toplantı sonunda konuşan Başkan Özakcan, kurulduğu ilk günden bu yana sorunsuz olarak uyum içerisinde çalışan meclis üyelerine teşekkür etti. 2019 yılının ülkemize huzur, mutluluk ve barış getirmesini dileyen Özakcan meclis üyelerinin yeni yılını şimdiden tebrik etti.

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