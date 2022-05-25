Efeler Belediyesi 4'üncü Hanımevi'ni hizmete açtı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçeye 4'üncü Hanımevi'ni kazandırdı. Efeler Mahallesi'nde coşkulu bir törenle hizmete giren Hanımevi'nin açılışına Efeler halkı yoğun ilgi gösterdi.

Efeler'i marka kent yapma hedefiyle her ay açılış gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kadınlar için projelendirdiği Hanımevi'nin sayıları arttı. Kadınların sosyalleşmek için tercih ettikleri Hanımevleri'nin dördüncüsü, Efeler Mahallesi İzmir Bulvarı Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Parkı'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Efeler halkının yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine; Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay, Efeler Belediyesi'nin meclis üyeleri, birim müdürleri, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da açılış dolayısıyla Başkan Atay'a tebrik mesajı gönderdi.

Açılış törenine katılan vatandaşların yoğun alkışlarıyla konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, seçimden önce verdiği sözlerin hepsini yerine getirmek için çaba sarf ettiğine dikkat çekerek “Bugün burada bir sözümü daha yerine getirmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Efeler'imize kazandırdığımız tüm merkezlerimizi, çalışmalarımızı sizin sayenizde yaptım, esas siz alkışı hak ediyorsunuz. Size çok ama çok teşekkür ederim. Hanımevlerimizi kadınlar için yaptık. Kadınların mutlu olmasını istiyorum, özgür olmasını istiyorum, ekonomik bağımsızlığına kavuşmasını istiyorum, onların sosyalleşmesini istiyorum çünkü kadınlarımız mutlu olursa inanın aile mutlu olur, toplum mutlu olur ve ülkedeki kargaşalar sona erer. Bu nedenle toplumda kadının yeri çok önemlidir. Görevimiz onları mutlu kılmak, mutlu olmalarını sağlamak. Bu da biz yerel yöneticilerin görevi. Hanımevlerimizin dördüncüsü bu. Umurlu'daki, Çeştepe'deki, Zafer Mahallesi'ndeki Hanımevlerimize de gidin, görün. Bu projelerin aslında ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu, ne kadar büyük bir ihtiyacı karşıladığını göreceksiniz. Efeler Hanımevi'mizin hepimize, Efeler halkına, kadınlara hayırlı olmasını diliyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun” dedi.

“Efeler halkı tüm bu güzelliklerin farkında”

Açılışta kadınlar adına konuşma yapan Aysel Demirkol ise “Efeler'de yaşayan bir insan olarak Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'ın gerçekleştirdiği birbirinden değerli ve insancıl projeleri görmekten dolayı gurur ve mutluluk duyuyorum. Sadece kadınların çalıştığı yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nı duyunca hepimiz heyecanlandık. Otizmli bireyler için yapılan Türkiye'nin en donanımlı Otizm Yaşam Merkezi'ni duyunca, o aileler ile birlikte heyecanımız katlandı. Birçok mahallede açılan Kitap Kafelerin, ailelerde ve çocuklarımızda yaşattığı heyecanı anlatmama gerek bile yok. Efeler halkı tüm bu güzelliklerin farkında. Ne mutlu ki tüm hayallerimizi gerçekleştiren bir belediyemiz ve belediye başkanımız var. Efeler Hanımevi'miz hepimize hayırlı olsun. Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a ve bu projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, davetliler ve törene katılanlarla birlikte kurdeleyi kesip 4'üncü Hanımevi'ni hizmete açarken beraberindeki heyet ile birlikte Hanımevi'ni gezdi.