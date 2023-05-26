Efeler Belediyesi Ali Gaffar Okkan Parkı'nı yeniledi

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'ndeki Ali Gaffar Okkan Parkı'nda bakım-onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Daha temiz ve daha yaşanılabilir bir 'marka kent' için çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi, ilçedeki parkları yaz mevsimine hazırlıyor. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri belediyenin görev ve sorumluluk alanında bulunan parklarda bakım-onarım ve yenileme çalışmalarında bulunuyor.

Çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yeni adresi Ovaeymir Mahallesi oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın 2019 yılında hizmete açtığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürü iken terör örgütü Hizbullah'ın düzenlediği silahlı saldırıda şehit olan Ali Gaffar Okkan'ın adının verildiği parkta kolları sıvadı. Parktaki oyun gruplarını boyayıp onaran ekipler, eskiyen malzemeleri değiştirdi. Yıpranan zemininde de yenileme işlemi yapılan park, sıcak yaz aylarında ferah bir soluk almak isteyen ziyaretçilerin kullanımına hazır hale getirildi.