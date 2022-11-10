Efeler Belediyesi Atatürk'ü andı

Efeler Belediyesi çalışanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde Efeler Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törenle andı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde tüm yurtta olduğu gibi Efeler'de de saygı ve minnetle anıldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın, Aydın Valiliği'nce düzenlenen resmi törene katılması nedeniyle belediye önündeki anma törenine Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan, Başkan Yardımcısı Özgür Alkaç ile birim müdürü ve belediye personeli katıldı.

Saat 09.05'te çalan siren sesleriyle Ata'nın aziz hatırası için 2 dakikalığına hayat durdu. Hizmet binası önünde bulunan İzmir Bulvarı'ndaki sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile tören sona erdi.