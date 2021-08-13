Efeler Belediyesi Bey Camii'nde temzilik çalışması gerçekleştirdi

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ortak kullanım alanlarında periyodik olarak gerçekleştirdiği hijyen çalışmalarını hızla sürdürüyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla kolları sıvayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı öncesi kentin tarihi camilerinden Bey Camii'nde temizlik ve hijyen çalışması yaptı. Cami halısının yıkanıp, cemaatin sıklıkla dokunduğu yerlerin silindiği çalışma ile Korona virüse karşı bulaş riski azaltılıp vatandaşlara daha sağlıklı bir ortamda ibadet yapma imkanı sağlandı.