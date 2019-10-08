Efeler Belediyesi Bit Pazarı'nda düzenleme yaptı

Salı günleri Pınarbaşı Mesire Alanı'nın önüne kurulan Bit Pazarı'nda Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından düzenleme yapıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam İlkokulu, Pınarbaşı Mesire Alanı ve Ayakkabıcılar Çarşısı'nın üçgeninde bulunan alana Salı Pazarı ile birlikte kurulan pazar, düzensizliğinden dolayı vatandaşları rahatsız ediyordu.

Tezgâhların son haftalarda pazar yeri yanındaki okulun ön tarafını işgal etmesi sonucunda öğrenci velileri ve vatandaştan Efeler Belediyesi, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikâyet geldi. Gelen şikâyet üzerine harekete geçen Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü alanda incelemeler gerçekleştirdi. İşgal alanlarının kurala uygun olmaması, belirlenen pazar alanı dışına çıkılması gibi konuların tespiti üzerine Bit Pazarı'nda düzenlemeler yapıldı.

“Şehir dışından gelen tezgah açamayacak”

Vatandaştan gelen şikâyetin yanı sıra pazarcının da taleplerini dinleyen Zabıta Müdürlüğü, şehir dışından gelip tezgah kuran vatandaşların haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Bunun üzerine düzenleme gerçekleştiren Efeler Belediyesi, bundan böyle Aydın'da ikamet etmeyen hiçbir vatandaşın alanda tezgah açmasına izin vermeyecek. Tezgah açan pazarcıların kayıt altına alındığı Bit Pazarı'nda işgal alanlarına da düzenleme getirildi. 20 - 25 metre olan işgal alanları 5 - 10 metre aralığına düşürüldü.

Verilen kararların yürürlüğe girmesinin ardından, pazar alanı sınırlı bir hale geldi. 60'a yakın pazarcının bulunduğu Bit Pazarı'nın düzenlenmesinin ardından vatandaşlar çalışmalardan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.