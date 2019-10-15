Efeler Belediyesi Çevre Film Günleri bugün sona eriyor

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği “1. Efeler Uluslararası Çevre Film Günleri” bu akşam yapılacak film gösterimleriyle sona eriyor.

11 Ekim'de yapılan Gala ile başlayan uluslararası organizasyonda 5 yabancı yönetmen ile 9 Türk yönetmenin Efeler'de çektiği toplam 9 film halkın beğenisine sunuldu. Jeotermal enerji santrallerinin neden olduğu etkileri anlatan filmlerin yanı sıra Türkiye'de ve yurt dışında çekilen 16 film de izleyiciyle buluştu.

Efeler Belediyesi Yıldız Kenter – Şükran Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterimlere, her yaştan sanatseverin yanı sıra JES'lerin kurulu olduğu bölgelerde yaşayanlar da büyük ilgi gösterdi. Toplumda “doğa ve çevre bilincini arttırmaya” yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar, Efeler'de yapılan gösterimlerin ardından ulusal ve uluslararası festival ve yarışmalara da katılacağı açıklandı.

Efeler'de kısa film çeken Rusya'dan Addis Gadzhiev, Almanya'dan Friederike Lorenz, Yunanistan'dan Maria Gediki Yunanistan'dan Sofia Kallvourtzi ile İran'dan Mirabbas Khosravinezhad'ın iki kez ülkemize geldiler. Filmlerin senaryosunu oluşturmak için önce yörede yaşayanlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve kamu kurumlarında inceleme ve görüşmeler yapan yönetmenler daha sonra bölgede çekimlerini gerçekleştirip, filmlerini kurguladılar.

Projenin Koordinatörlüğünü yapan ödüllü Türk yönetmenlerimizden Tahsin İşbilen, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın önemli bir konuda önderlik yaptığına işaret etti, “Burada çekilen filmler içinde çok başarılı çalışmalar olduğuna inanıyorum. Bunlar birçok festivalde gösterilecek” dedi. Türkiye'den projeye katılan yönetmenler Batuhan Köksal, Canberk Günay, Efe Önal, Emre Doğan, Işıl Türkfiliz, Kadri Özcan, Kubilay Aksun, Murat Yüksel ve Teoman Güneş'e de teşekkür eden İşbilen, “Yaşanan çevre sorunlarının ne denli önemli olduğunu ilk kez görüp yaşayan arkadaşlarımız oldu. Sinemacı arkadaşlarımız için çok önemli bir deneyim imkânı sağlandı” dedi.

Efeler'de temiz bir hava, sağlıklı toprak ve su kullanımı konusunda endişelerin büyüdüğüne işaret eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, bunları sinemanın ve sanatın dili ile halka anlatmak istediklerini belirtti. Atay, “Bu proje ile halkımızın yaşadıklarını ve düşüncelerini dile getirmek için Efeler'e gelen tüm yönetmen ve sanatçı arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bu projenin ikincisini farklı bir konu başlığı ile önümüzdeki yıl yapacağız“ dedi.

Başkan Atay, Efeler'de önümüzdeki süreçte kültür, sanat konusunda önemli çalışmaların yapılacağını da işaret etti.