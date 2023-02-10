Efeler Belediyesi deprem bölgelerine cenaze araçları gönderdi

Efeler Belediyesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde on binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından, afet bölgesine defin işlemleri için araç, malzeme ve personel gönderdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle 10 ilimizde on binlerce kişi hayatını kaybetti. Ülkenin her yerinde olduğu gibi Efeler Belediyesi ve Efeler halkı da el ele vererek bölgeye tırlar dolusu acil yardım malzemeleri gönderdi. Bunun yanında, enkazlarda hayatını kaybedenler için bölgede çok sayıda cenaze aracı, gassal, kefen ve çeşitli defin malzemelerine ihtiyaç oluştu. Bu durum için harekete geçen belediyenin Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri; bir kadın, bir erkek gassal, 200 kabir başı tahtası, 250 kefen bezi, 500 cenaze torbası ile toplam 9 personel sevk etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, deprem bölgesinde tüm ihtiyaçların karşılanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gerekli çabayı göstereceklerini belirtti.