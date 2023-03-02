Efeler Belediyesi, dezavantajlı vatandaşlarla dayanışmayı sürdürüyor

Efeler halkı ile her alanda dayanışma içinde olan Efeler Belediyesi, yürüme engeli bulunan 67 yaşındaki Fatma Şahbaz'a akülü sandalye hediye etti.

Dezavantajlı vatandaşlar için çok sayıda projeyi hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sosyal belediyecilik faaliyetleri sergilemeye devam ediyor. Belediye, Baltaköy Mahallesi'nde yatağa muhtaç olarak yaşayan 67 yaşındaki Fatma Şahbaz'ın akülü sandalye talebini yerine getirdi. Şahbaz'a sandalyesini, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay teslim etti. İsteği kısa sürede yerine getirildiği için mutlu olan Şahbaz ile ailesi, Başkan Atay ve belediye ekiplerine teşekkür etti.