İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efeler Belediyesi “Efe Masa” projesini hayata geçiriyor

Efeler Belediye Başkanı M.

Fatih Atay, Efeler halkının talep ve isteklerine daha hızlı çözüm üretilmesi için projelendirdiği “Efe Masa”yı uygulamaya geçiriyor.


Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda “Efe Masa”da görev yapacak 45 yeni personel ile buluşan Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Yeni projemizi uygulamaya başlayacağız. Burada görev yapacak olan sizler bizim yüzümüz ve gücümüz olacaksınız” dedi.


Halkın ilettiği sorun, şikâyet ve dileklerine anında müdahale etmek istediklerini vurgulayan Fatih Atay, “Efe Masa sistemimiz çalışmaya başlayacak. Böylece vatandaşlarımız, sorunlarını bize iletmekten çok Efe Masa'ya ileterek 48 saat içinde sorunların çözüldüğünü görecek. Başvuru sahipleri gelişmelerle ilgili bilgilendirilecek. Bu iletişimi belediyemiz adına sizler kuracaksınız. Halkımızdan gelecek öneri ve istekleri dinlerken, sabırlı, güler yüzlü olun. Efe Masa'nın halkın masası olduğunu unutmayın. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.