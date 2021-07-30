Efeler Belediyesi 'Eğitim Yılı'nı dolu dolu geçiriyor

İçişleri Bakanlığı'nca 2021 yılının 'Eğitim Yılı' ilan edilmesiyle birlikte Efeler Belediyesi çalışanlarına yönelik farklı alanlarda hizmet içi eğitimler verilmeye devam ediyor.

Efeler Belediyesi tarafından belediye çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim kapsamında ilkyardım ve afet farkındalık eğitimleri verildi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, belediyenin sivil savunma uzmanlığı tarafından yüz yüze yapılan ilkyardım, arama-kurtarma ve afet farkındalık eğitimlerinde ilk aşamada 600 personel konuyla ilgili bilgilendirildi. Afet farkındalık eğitiminin, tüm belediye çalışanları eğitimi tamamlayana kadar devam edeceği bildirildi.

Efeler Belediyesi'ne ait iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, tehlike sınıfı ve toplam personel sayısı dikkate alınarak 67 çalışana Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince ilkyardım eğitimleri verildi. Eğitimler sonunda yapılan sınavda başarı gösteren belediye çalışanları sertifika alarak ilkyardım ekibinde görevlendirildi.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen, 117 vatandaşın hayatını kaybettiği İzmir Depremi'ndeki faaliyetleriyle depremzedelere umut ışığı olan 18 kişilik Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK) gönüllüleri de zorunlu eğitimlerini tamamladı. Gönüllülerin bilgilerini güncelleyip pratiklerini artırdıkları eğitimler kapsamında; hafif arama kurtarma, liderlik, afet risklerini anlama ve azaltma, kişisel stres yönetimi gibi konularda dersler verildi.

Eğitimlerin ardından EFAK gönüllüleri, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE tarafından Nazilli'de düzenlenen 3 günlük sivil savunma tatbikatına katılarak bilgilerini uygulamaya dökme imkanı buldu.