Efeler Belediyesi ekipleri Girne Mahallesi'ndeki yolları yeniliyor

Kentin modern bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi, son olarak Girne Mahallesi'ndeki yol yenileme faaliyetlerine devam ediyor. Bu .çerçevede görev alan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Girne Mahallesi'nde bakım gerektiren yollarda çalışmalarına başladı. Kaldırım taşlarının değiştirildiği, zeminin iş makineleriyle düzleştirildiği çalışmalarla söz konusu mahallede bozuk olan yollar yenileniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşlar için daha konforlu ulaşım imkanı sağlanmış olacak.