Efeler Belediyesi ekipleri olumsuzluklara anında müdahale etti

Efeler'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı mahalle yollarında su taşkınları oluştu. Mağdur olan vatandaşlar, Efeler Belediyesi'nden yardım istedi. Talebe kayıtsız kalmayan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zarar gören mahallelere kısa sürede ulaştı. Vakit kaybetmeden çalışmaya başlayan ekipler, meydana gelen hasarları onardı. Mahalle sakinleri, taleplerini hızla yerine getiren Efeler Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.