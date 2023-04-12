Efeler Belediyesi enginar hasadına başladı

Efeler Belediyesi'nin kendi tarım arazilerinde yetiştirilen hibrit ve çanak enginarların hasadı başladı.

Göreve geldiği günden bu yana üretime büyük önem veren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, çok sayıda atıl araziyi tarımsal üretime kazandırdı. Verimli topraklarda yerel üreticiler ile iş birliği yapan Efeler Belediyesi'nin yetiştirdiği çeşitli ürünlerden birisi de enginar. Baltaköy ve Tepecik Mahallelerinde belediyeye ait tarlada üretilen hibrit ve çanak enginarların hasadına başlandı. Kadın işçiler tarafından özenle yetiştirilen enginarlar, tek tek toplandıktan sonra boyutlarına ve türlerine göre ayrıştırılıyor. Sofra yolculuğu devam eden Efeler'in enginarları; Başkan Atay'ın açtığı ve sadece kadınların istihdam edildiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'na getiriliyor. Burada titizlikle yıkanan ve doğranan enginarlar uzmanlar tarafından yapılan bir dizi kontrol ve testlerin ardından paketleniyor. Bu işlemlerin ardından fabrikadan ayrılan enginarlar, Efe Bakkalların yanı sıra yurt içi ve yurt dışından tüketicilerle buluşmak için www.efelerpazari.com adresli internet sitesinden satışa sunuluyor.