Efeler Belediyesi Gündüz Bakım Evleri yeni eğitim dönemine başladı

Adnan Menderes, Ata ve Mimar Sinan Mahallelerinde hizmet veren Efeler Belediyesi'nin gündüz bakım evlerinde eğitim gören çocuklar, bir aylık tatilin ardından yeni eğitim yılına ‘merhaba' dedi. Efeler'in çocukları, bu sabah anne babalarına el sallayıp okullarındaki öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla kucaklaştı. 3,4 ve 5 yaşlarındaki miniklerin heyecanı renkli görüntülere sahne olurken, bu sabah 08.00'den itibaren çocuklarını Efeler Belediyesi'nin güvenli ellerine emanet eden ailelerin de heyecanı görülmeye değerdi.

Yaş gruplarına göre ayrı sınıflar oluşturulan gündüz bakım evinde çocuklar eğitimlerini alanlarında uzman eğitmenlerden alıyor. 08.30 - 17.30 saatleri arasında eğitim veren gündüz bakım evlerinden Adnan Menderes Mahallesi Gündüz Bakım Evi'nin geniş bahçesinde, oyun alanlarının yanı sıra çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli fidanları toprakla buluşturabilecekleri bir alan da bulunuyor. Çocukların geleceğe daha iyi hazırlanabilmesi için kente kazandırılan ve yeni dönemde İngilizce eğitiminin de verileceği Efeler Belediyesi'nin Ata, Mimar Sinan ve Adnan Menderes Mahallesi Gündüz Bakım Evleri, hizmetiyle fark yaratmaya devam ediyor.