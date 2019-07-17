Efeler Belediyesi Hayvan Pazarı'nda bakım ve onarım çalışması başlattı

Efeler Belediyesi Kurban Bayramı öncesi Çeştepe Mahallesi'nde Efeler Belediyesi bünyesindeki hayvan pazarında bakım-onarım çalışmaları başlattı.

Kurban Bayramı öncesinde Efeler Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için tüm birimleri ile harekete geçti. Hâlen aktif olarak kullanılan ve Kurban Bayramı döneminde de yoğunluğu artacak olan Efeler Hayvan Pazarı'nda Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Fen İşleri Müdürlük ekipleri yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşların bayram öncesi ve süresince pazarın hijyenik ve kolay kullanıma en uygun hâle getirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatı ile çalışmalarını yürüten birim ekipleri; “Başkanımızın talimatları ile vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir bayram yaşamaları için gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Gerekirse, mesai sonrası da çalışarak bayramdan önce hazırlıklarımızı tamamlayacağız” diye konuştu.

Pazarda bulunan padokların boyanması, alanların temizlenmesi, ağaçların budanıp, çimlerin biçilmesi ilgili birim ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Bayram öncesinde tamamlanması hedeflenen bakım - onarım çalışmaları titizlikle devam ediyor.