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Efeler Belediyesi ile Elektrik Mühendisleri Odası arasında imzalar atıldı

Efeler Belediyesi ile Elektrik Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile Elektrik Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği Başkanı Haluk Demirci'nin imzalarıyla yürürlüğe konan iş birliği anlaşması ile belediye iş ve işlemleri için yapılacak elektrik mühendisliği hizmetlerinin kamu yararı gözetilerek daha kalite ve verimli olması amaçlanıyor.


İmza töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Elektrik Mühendisleri Odası üyelerince Efeler Belediyesi ve Efeler halkına sunulan elektrik hizmetlerinin yasal ve düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesi için kendileriyle iş birliği içerisinde bu protokolü imzalıyoruz. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.


İlçe sınırları içerinde gerçekleştirilecek elektrik mühendisliği hizmetlerinin, bilim ve tekniğe uygun olarak yürütülmesi amacıyla kurumlar arasında yapılan görüşmeler neticesinde protokolün oluşturulduğunu söyleyen Elektrik Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği Başkanı Haluk Demirci, anlaşmanın Efeler halkına, Efeler Belediyesine ve Elektrik Mühendisleri Odası'na hayırlı olmasını temenni etti.

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