Efeler Belediyesi, ilk mahsullerini aldı

Efeler Belediyesi tarafından Gödrenli Mahallesi'ndeki tarım arazisinde üretilen domateslerin ilk hasadı gerçekleştirildi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tarımsal üretimi desteklemek ve teşvik etmek amacıyla ilçenin bereketli topraklarında üretime devam ediyor. Şevketibostan, enginar, kuşkonmaz, kekik, ekmeklik buğday, karakılçık buğdayı ve daha birçok tarımsal ürünü yetiştiren Efeler Belediyesi, Gödrenli Mahallesi'ndeki 30 dönümlük domates tarlasından ilk mahsulünü aldı. Nisan ayında domates tohumlarını toprakla buluşturan işçiler, sepetlerini yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda işlenecek domateslerle doldurdu.

Hasat edilen domatesler, Efeler Belediyesi'nin tarım arazilerinde yetiştirilen diğer ürünler gibi belediyenin yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda işlenecek. Fabrikanın tamamı kadın olan işçilerinin üreteceği İtalyan bir çeşit olan San Marzano domates konserveleri, Efe Bakkal raflarında vatandaşların tüketimine sunulacak.

Efeler halkına daha rahat bir yaşam sunmak için tarımsal çalışmalara da önem verdiklerini söyleyen Başkan Atay, "Efeler halkımız için güvenli, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdayı sağlamayı görev biliyoruz. Halkımıza ve Efeler'imizin bereketli topraklarına olan borcumuzu ödemek için tarımsal çalışmalarımız devam edecek" dedi.