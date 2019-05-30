Efeler Belediyesi, İncirliova'ya çöp konteynırı hibe etti

Efeler Belediyesi, İncirliova Belediyesi'ne çöp konteynırları hibe etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Millet İttifakı'ndan İncirliova Belediye Başkanı seçilen Aytekin Kaya'ya ziyarette bulundu.

Yaşadığı sıkıntılardan dolayı, vatandaşa hizmet etmekte zorlanan İncirliova Belediyesi'ne Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'dan destek geldi. Belediye'nin acil ihtiyaçlar listesinde olan çöp konteynırları için, Efeler Belediyesi 50 adet konteynırı İncirliova Belediyesi'ne hibe etti.

İncirliova Belediyesi'nin toparlanma çalışmaları yaptığı bu dönemde, ittifak adayları birbirine destek olarak, gelecek zaman dilimde de uyum içerisinde çalışacaklarını belirtiyor. İncirliova Başkanı Kaya'ya ziyarette bulunan Efeler Başkanı Atay, “Seçim kampanyalarının başlangıcından bu yana, Büyükşehir ve Millet İttifakına bağlı olan belediyelerin uyum içerisinde çalışacağını söylemiştik. Önümüzdeki günlerde çok daha güzel örneklerini yaşayacağımız uyum çalışmalarının küçük bir örneğini de bugün gerçekleştiriyoruz. İncirliova halkının ihtiyacı olan kısmını karşılamak için, çöp konteynırları ile bir katkıda bulunduk. İlerideki günlerde, ekonomik durumumuz biraz daha iyileştiği zaman daha büyük katkılar yapmaktan çekinmeyeceğiz. Burada önemli olan bir kamu görevlisi olarak İncirliova ve Efeler halkına hizmet etmek için elimizden geleni yapmak, halkımız için gece gündüz çalışmak. Aytekin Başkan'ımızın çok başarılı olacağına inanıyorum çünkü başkanımız halkın içinden biri. Bu nedenle İncirliova halkı doğru tercih yapmıştır, İncirliova halkı kendisi gibi, kendi içinden birini başkan olarak seçmiştir. Başkanımızın başarısı gün geçtikçe anlaşılacaktır”

Atay'dan sözleri devralan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “Efeler Belediye Başkanımız Fatih Atay'a İncirliova'ya verdiği katkıdan dolayı çok teşekkür ederiz. Çıktığım bu yolda ve adaylık sürecimde de bana çok büyük katkı sağladı. 28 günde belediye başkanı oldum ama bir enkaz devraldık. Hiç önemli değil, İncirliova halkına hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız, hepimize hayırlı olsun” dedi.

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.