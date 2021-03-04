Efeler Belediyesi, işletmelerde önlem alıyor

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Atay'ın talimatıyla, kontrollü normalleşme kararının ardından açılan Efeler'deki kafe, restoran ve kahvehanelere yönelik dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi. Korona virüse karşı ilçede 10 binden fazla binayı ilaçlayarak, salgına karşı olağanüstü gayret gösteren Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri; ilçedeki kafe, restoran ve kahvehanelerde yoğun mesai harcıyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, kapılarını yeniden vatandaşların hizmetine açan işletmelerde, esnaf ve vatandaşları da tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.