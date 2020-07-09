Efeler Belediyesi işletmeleri denetimlerden tam not aldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği denetimlerde Efeler Belediyesi'ne ait sosyal tesisler tam not aldı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi sebebiyle kafe ve çay bahçeleri kapanmıştı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Efeler Belediyesi'ne ait işletmeler, vatandaşın hizmetine açılmadan önce çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Kafeler, sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi ve kafelerde çalışacak olan personellere korona virüs testi yapıldı. Tüm bu çalışmaların ardından Efeler Belediyesi'ne ait işletmeler, kaymakamlık talimatıyla Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapılan denetimlerde tam not aldı.

Efeler Belediyesi'nin internet televizyonu Efeler TV'nin yaptığı röportajlarda memnuniyetlerini dile getiren Efeler halkı, belediye işletmelerinde pandemi tedbirlerinin harfiyen uygulandığını, verilen hizmetin hızlı ve kaliteli olduğunu ifade etti.

2 yeni sosyal tesis açılacak

Gerçekleşen denetimler hakkında konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Pandemi sürecinde, Efeler Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız sonucunda tesislerimizin korona virüs tedbirlerine uygun olarak düzenlendiği Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından da tasdik edildi. Efeler genelinde dezenfeksiyon çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Belediyemize ait sosyal tesislerimizde korona virüs tedbirleri kapsamında önlemlerimizi aldık. Normalleşme sürecinde de belediyemize ait sosyal tesislerimizi halkımızın hizmetine açtık. Ayrıca önümüzdeki günlerde 2 adet sosyal tesisimizi Efeler'in akciğeri Pınarbaşı Mesire Alanı'nda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.