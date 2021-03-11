Efeler Belediyesi, istinat duvarını yeniledi

Efeler Belediyesi, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kenger Mahallesi'nde, yağışlarla birlikte çöken istinat duvarlarını yenileyerek, mağduriyetin önüne geçti.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte rutin olarak sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra, Efeler halkının can güvenliğini tehdit eden konularda da yoğun mesai harcıyor. Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları bu kapsamda, Kenger Mahallesi'nde yağışlarla birlikte çöken mahallenin farklı noktalarındaki istinat duvarlarını yeniledi. Zamanla tahrip olan yol ve kaldırımları da yenileyen Efeler Belediyesi, mahalleleri yeni görünümlerine kavuşturmak için haftanın 7 günü çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.