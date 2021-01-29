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Efeler Belediyesi kar mesaisi yaptı

Efeler Belediyesi kentin yüksek mahallelerinde kar mesaisine başladı.



Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Efeler'in yüksek rakımlı mahallelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları iş makineleriyle açarken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıp, sokak hayvanları için de kentin çeşitli noktalarına mama bıraktı. Efeler Belediyesi tarafından, bu çalışmaların belirli periyotlarla kış mevsimi sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

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