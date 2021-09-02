Efeler Belediyesi kendi asfalt kaplamasını yapacak

Efeler Belediye Meclisi Eylül ayı ilk oturumu, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında gerçekleştirildi. 2'si gündem dışı olmak üzere 17 maddenin görüşüldüğü mecliste, yol yapım ve bakım çalışmalarında kullanılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğünce yeni ekipman alımı ile ilgili madde de karara bağlandı. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak yol yapım, bakım ve yenileme hizmetlerinde kullanılmak üzere hidrolik ve pnomatik, merkezi kumandalı, dijital göstergeli, kombi sathi kaplama üst ekipmana ve bunun monte edileceği çıplak şase kamyona ihtiyaç olduğu ve bu ekipmanların Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) satın alınmasının görüşüldüğü madde oy birliği ile kabul edildi. Satın alınacak olan ekipman ile Efeler Belediyesi artık kendi asfalt kaplamasını yapacak.

"Doğrudan temin sınırını aştık"

AK Partili Meclis Üyesi Neşe Menderes'in “Belediye'nin doğrudan temin sınırını aştık mı?” sorusu üzerine açıklama yapan Başkan Atay; “Evet aştık. Doğrudan temin sınırı yüzde 11, bunlar ise 400 küsur bin TL. Bu sebeple meclisimizden geçirmek zorundayız. Alacağımız ekipman bu. Bundan sonra artık üstten ziftini dökeceğiz, taşını koyacağız. Asfalt yapa yapa sathi kaplama yaparak köylere, bütün her yeri yapacağız. Hiç merak etmeyin. Çok rahat ve çok modern bir şey gerçekleştireceğiz” dedi.