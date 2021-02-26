İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efeler Belediyesi kent zararlıları ile mücadele ediyor

Efeler Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için kentin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede yaz mevsimi öncesinde hastalık taşıyan haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentin temiz ve sağlıklı görünüme kavuşması için çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda görev alan Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek hastalık taşıyan; sinek, pire, kene hamamböceği ve fare gibi kent zararlılarına karşı etkin bir mücadele gerçekleştiriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.