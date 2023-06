Efeler Belediyesi Kızılcaköy Pazar Yeri'ni hizmete açtı

Efeler'de hayata geçirdiği tarım ve buna bağlı kadın istihdamı projeleriyle örnek çalışmalara imza atan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kızılcaköylülere verdiği pazar yeri sözünü tuttu. İlk siftah öncesi yapılan açılış töreni şenlik havasında geçti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eşi Güneş Atay ile birlikte katıldığı Kızılcaköy Pazar Yeri'nin açılışına belediyenin meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri, pazar yerine kavuşmanın sevincini yaşayan Kızılcaköy Mahallesi sakinleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Efeler Belediyesi Kent Orkestrası'nın mini bir konser verdiği törende, zeybek gösterisi yapıldı, türküler söylendi.

"Kadınlar çalışmalı, ekonomik özgürlüklerine kavuşmalı"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Belediye başkanlığı yapıyoruz. Önemli olan eserler bırakmaktır. Benim en büyük hedefim gençler ve kadınlar için birçok proje üretmekti. Bunu gerçekleştirmek için çaba sarf ediyorum. Çocuklarımız için 11 Kitap Kafe açtık, Türkiye'de olmayan bir şeyi gerçekleştirdik. Kadınlar sosyal hayata daha çok katılsınlar diye 6 Hanımevi açtık. Çalışan kadınların sorunu çocuklarının eğitimiydi. 5'inci gündüz bakımevimizi Eylül-Ekim gibi açacağız. Çok önemsiyorum okul öncesi eğitimi. 3 gündüz bakımevi daha açacağız, hiç merak etmeyin. Kadınlar çalışmalı, ekonomik özgürlüklerine kavuşmalı. Fabrika kurduk. İlk kez fabrika kuran bir belediye olduk. Burada yalnızca kadınlar çalışıyor, ekonomik özgürlüklerine kavuşuyorlar. Özgürlüklerine kavuştukça, ekonomileri düzeldikçe mutlu oluyorlar. Kadınların mutlu olması demek, ailenin mutlu olması demektir. Ailenin mutlu olması demek toplumun mutlu olması demektir. Kadınların emekleri işte buralarda değerleniyor. Tarlalarında ürettikleri, ellerinde şekillendirdikleri, kıymetine paha biçilemeyecek emekleriyle oluşturdukları her şey bu organik pazar yerinde olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Birlikte güzel işler başardık, başarmaya devam edeceğiz. Kızılcaköy Pazar Yeri'miz hayırlı olsun" diye konuştu.

Kızılcaköy Mahalle Muhtarı Ali Aşkıntaş pazar yerinin açılışı nedeniyle yaptığı konuşmada, “Başkanımız biz Kızılcaköylülere ve kadınlara verdiği bir sözü yerine getirdi. Emekçi ve üretici kadınlarımızın ekonomilerine katkı sağlamak için bu pazar yerini kurdu. Bu proje köyümüzün gelişmesine büyük bir katkıda bulunacaktır. Tüm Efeler halkı bu pazardan faydalanacak, taze köy ürünlerine güzel bir ortamda ulaşabilecekler. Efeler Belediye Başkanımız Sayın Fatih Atay başta olmak üzere pazar yerinin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Şimdi sıra bizde"

Açılışta Kızılcaköylü kadınlar adına kürsüye çıkan Fatma Orbay, “Kızılcaköyümüzün bugün çok güzel bir günü. Başkanım söz verdiniz, sözünüzü tuttunuz şimdi sıra bizde. Biz de söz veriyoruz, Kızılcaköy'ün bu pazarını en güzel şekilde devam ettireceğiz. Başkanım size her konuda teşekkür ediyoruz, çünkü sözünüzü her zaman tutuyorsunuz. Kapınıza geldiğimiz zaman bizi dinliyorsunuz, telefonlarımızı açıyorsunuz. Her sorunumuzu hallediyorsunuz, size yürekten teşekkür ediyorum” sözleriyle Pazar yerinin hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konuşmaların ardından pazarın kapıları açıldı, Kızılcaköylü üreticilerin ürünleri tezgahlara çıktı. İlk alışverişi yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tezgahları tek tek gezerek üreticilerle sohbet etti ve bereketli alışverişler diledi.