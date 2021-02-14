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Efeler Belediyesi konseri iptal etti

Efeler Belediyesi 14 Şubat Sevgililer günü dolayısıyla bu akşam saat 21.

00'de Efeler TV'de online olarak gerçekleştireceği Sevgililer Günü konserini, Pençe-Kartal 2 harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilmesi nedeniyle iptal etti.


Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun” dedi.

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