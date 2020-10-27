Efeler Belediyesi kuaförleri yalnız bırakmadı

Efe Masa ekipleri, ilçedeki kuaför ve berber salonlarına maske, önlük ve dezenfektan desteği sağladı.

Efeler Belediyesi, ikinci dalga ile birlikte tüm dünyada ve ülkemizde tırmanışa geçen Korona virüs salgını ile mücadeleye ilk günkü kararlılıkla devam ediyor. Salgının ülkemizde görüldüğü mart ayından bu yana 5 binin üzerinde iş yerini dezenfekte eden Efeler Belediyesi, salgının getirdiği ekonomik darboğazda zor günler geçiren esnafa yardımcı olmayı sürdürüyor. Efeler Belediyesi'nin halkla ilişkiler birimi Efe Masa ekipleri, ilçedeki kuaför ve berber salonlarına ziyarette bulunup esnafın taleplerini dinledi. Efe Masa Gezici Ekipleri, Korona virüs tedbirleri gereği tek kullanımlık maske ve önlükle vatandaşa hizmet sunma zorunluluğu getirilen kuaför ve berber salonlarına dezenfektan, maske ve önlük desteğinde bulundu.

Salgın döneminde tüm sektörlerle birlikte kuaför ve berberlerin de ciddi anlamda sorunlar yaşadığına vurgu yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Aylarca dükkânlarını kapatmak zorunda kaldılar, çalışmayan iş yerlerinin kirasını ödemek zorunda kaldılar. Şimdi çalışıyor olsalar bile o dönemde biriken borçlarının bir kısmı hala onlar için bir yük. Maske, dezenfektan ve önlük temin ederek elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz” dedi. Öte yandan salgının ikinci dalgasına karşı vatandaşı uyaran Başkan Atay, “Vaka sayıları maalesef artıyor. Tüm birimlerimiz hijyen çalışmalarına hızla devam ediyor. Arkadaşlarımız büyük emek sarf ediyorlar. Fakat onların bu emekleri hepimiz tedbirlere uyduğumuzda karşılık bulacak. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına tam olarak uyduğumuz zaman Korona virüsü hep birlikte yeneceğiz” diye konuştu.