Efeler Belediyesi kültür gezileri sona erdi

Efeler Belediyesi tarafından 6 bin 500 kişini katılımı ile gerçekleştirilen 'Bursa-Çanakkale' konaklamalı kültür gezileri sona erdi.

Sosyal belediyeciliğe önem veren Efeler Belediyesi bu sene bir ilke imza atarak konaklamalı kültür gezisi düzenledi. Her seferde 4 otobüsün hareket ettiği ve 137 seferin yapıldığı geziler 2 ay sürdü. Ücretsiz olarak düzenlenen gezilerde vatandaşlara sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği ikram edildi. Çanakkale'deki otellerde konaklayan vatandaşlar tarihi alanları ziyaret ederek, rehberlerden bilgiler aldı.

Gezilere toplamda 6 bin 500 kişinin katıldığını kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Gezilerimiz için duyuru yapılmasının ardından kısa süre içerisinde tüm kontenjanlarımız doldu. Vatandaşlarımızın eksiksiz bir seyahat geçirmeleri için her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülerek planlandı. Belirlenen program çerçevesinde vatandaşlarımızı misafir ederek sorunsuz bir şekilde gezilerimizi tamamladık. 6 bin 500 kişinin katılımı ile muhteşem bir organizasyon oldu" dedi.

Tüm gezilerden büyük memnuniyet ile dönen Efeler halkı ise kendilerine bu imkanı sunan Başta Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan olmak üzere gezide emeği geçen tüm yönetici ve personellere teşekkür ettiler.