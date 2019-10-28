Efeler Belediyesi logo yarışmasında halk oylamasına geçildi

Efeler Belediyesi'nin açtığı logo yarışmasında Jürinin belirlediği 5 eser halkın oylarına sunuldu.

Ağustos ayında Efeler Belediye Meclisi'nin aldığı karar uyarınca açılan yarışmada katılımcılardan gelen talepler üzerine süre bir kez 2 hafta uzatılmıştı. 27 Eylül'de biten sürenin ardından jüri 24 Ekim'de yarışmada finale kalan beş eseri belirledi. 221 tasarımcının 472 eser ile katıldığı Efeler Belediyesi logo yarışmasının jürisini de Belediye Meclisi belirledi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, CHP Meclis Üyesi Arzu Akbulut Aksünger, İYİ Parti Meclis Üyesi Turgay Akgüller ve MHP Meclis Üyesi Mehmet Biçer'den oluşan jüri halk oylamasına gidecek eserleri belirledi.

Yarışmanın oylaması www.efeler.bel.tr adresinden yapılacak. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde 31 Ekim Perşembe 17.30'a kadar Efeler Belediyesi girişinde kurulan sandıkta oy kullanabilecek.