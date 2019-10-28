İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efeler Belediyesi logo yarışmasında halk oylamasına geçildi

Efeler Belediyesi’nin açtığı logo yarışmasında Jürinin belirlediği 5 eser halkın oylarına sunuldu.

Efeler Belediyesi'nin açtığı logo yarışmasında Jürinin belirlediği 5 eser halkın oylarına sunuldu.


Ağustos ayında Efeler Belediye Meclisi'nin aldığı karar uyarınca açılan yarışmada katılımcılardan gelen talepler üzerine süre bir kez 2 hafta uzatılmıştı. 27 Eylül'de biten sürenin ardından jüri 24 Ekim'de yarışmada finale kalan beş eseri belirledi. 221 tasarımcının 472 eser ile katıldığı Efeler Belediyesi logo yarışmasının jürisini de Belediye Meclisi belirledi.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, CHP Meclis Üyesi Arzu Akbulut Aksünger, İYİ Parti Meclis Üyesi Turgay Akgüller ve MHP Meclis Üyesi Mehmet Biçer'den oluşan jüri halk oylamasına gidecek eserleri belirledi.


Yarışmanın oylaması www.efeler.bel.tr adresinden yapılacak. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde 31 Ekim Perşembe 17.30'a kadar Efeler Belediyesi girişinde kurulan sandıkta oy kullanabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.