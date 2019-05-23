Efeler Belediyesi mezarlıkları düzenliyor

Bayram sonuna kadar bitmesi hedeflenen temizlik çalışmalarında feler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerince yoğun bir şekilde ilçe genelindeki mezarlar düzenleniyor. Şahnalı Mezarlığı'ndan başlatılan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında sorumluluk sahasında bulunan toplam 116 adet mezarlık elden geçirilecek. Bayramda ailelerini ziyarete gelecek ilçe sakinlerinin, mezarlıklarda ziyaretlerini daha rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için Mezarlıklar Müdürlüğü otların biçilmesi, ağaçların budanması, mezarlıkların genel bakım ve onarımının dahil olduğu çevresel peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriyor.

“Bayrama kadar bütün mezarlıkları temizleyeceğiz”

Belediye bünyesindeki tüm mezarlıklarda aynı çalışmaların gerçekleşeceğini anlatan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay Şahnalı'da bulunan mezarlık çalışmalarını denetledi. Denetim sonrası konuşan Atay, “Bugün Şahnalı'ya geldik. Arkadaşlarımız büyük bir özveriyle, bayramda büyüklerini ziyaret etmek isteyen Efeler Halkının rahat bir şekilde bu ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Zor şartlarda çalışıyorlar, tabi Efeler'deki büyük köy sayısının fazla oluşu da bu çalışmaları zorlaştırıyor. Fakat gece gündüz fedakarlık yaparak herkes bu çalışmalara katkı yapıyor. İnşallah bayrama kadar bütün köylerdeki ve mahallelerdeki mezarlıkları temizleyeceğiz.” dedi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay Şahnalı Mezarlığı'nın denetiminin ardından, mahalle halkının taleplerini ve sıkıntılarını dinledi. Şahnalı'da bulunan su kanalına ve tarihi çeşmeye mahalleli ile birlikte giderek, yerinde inceledi. Yapılan incelemenin ardından Atay, gerekli iyileştirmelerin yapılacağını ifade etti.