Efeler Belediyesi öğrenci ve velileri YKS' de yalnız bırakmadı

Efeler Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapıldığı okulların önlerinde öğrenci ve velilere verdiği hizmetle destek oldu.

Efeler Belediyesi, hafta sonu gerçekleşen YKS'ye girecek olan öğrencilerin ve velilerin yanındaydı. Sınavların yapıldığı okulların önlerinde, belediyenin ikram araçları ile vatandaşlara ücretsiz su, çay, kahve ve soğuk meşrubat dağıtıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve el dezenfektanı da verilirken, sınava yetişmekte zorlanan öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımı sağlandı. Ayrıca sınav yapılan okulların yakınlarında Efeler Belediyesi'nin mobil tuvalet aracı da hizmet verdi. Sınava giren öğrenciler ve velileri Efeler Belediyesi'nin yaptığı bu duyarlı hizmetten çok memnun olduklarını belirterek, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını ifade ederek, "Sınava girecek olan adaylar ve aileleri büyük bir heyecanla çok erken saatlerde sınav yerlerine geliyor. Öğrenciler sınava girdiğinde, aileleri saatlerce okul önlerinde bekliyor. Efeler Belediyesi olarak hem sınav öncesi öğrencilerimize, hem de orada uzun zaman bekleyen velilerimize küçük bir ikram yapmak, kendilerinin yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Öğrencilerimizin hayallerindeki okula yerleşmelerini ve yaşamın her aşamasında hayallerinden vazgeçmemelerini diliyorum” dedi.