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Efeler Belediyesi okullarda dezenfekte çalışması yaptı

Efeler Belediyesi, yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla birlikte okullarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.


Dünyada tüm insanların yaşam alışkanlıklarını değiştiren pandemi ile mücadeleye devam eden Efeler Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla yeniden sınıfları dolduran öğrenciler ve öğretmenler için okulları dezenfekte ediyor. Talep üzerine Çeştepe ve Ovaeymiri İlkokullarındaki ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, eğitimin daha hijyenik bir ortamda gerçekleştirilmesini sağladı.


Korona virüs salgınına karşı gereken tüm tedbirleri almaya devam ettiklerini söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte ekiplerimiz eğitim gören yavrularımızın ve kıymetli öğretmenlerimizin sağlıklarını korumak için gereken her tedbiri alıyorlar. Kontrollü normal hayatımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak sürdürürsek korona virüsü hep birlikte yeneriz. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlık ve başarı dolu bir eğitim-öğretim yılı dilerim” diye konuştu.

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