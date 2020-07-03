Efeler Belediyesi parkları kauçuk zeminle kapladı

Yeni zemin sayesinde, çocuklar oyun oynarken gerçekleşebilecek kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Korona virüs salgınında normalleşme döneminin başlaması ve yaz mevsiminin ilçe genelinde hissettirdiği yüksek sıcaklıklar nedeniyle Efeler'de parklar, ailelerin uğrak noktası haline geldi. Çocuklarıyla birlikte parklarda vakit geçiren anne-babalar için güvenlik başlıca önem taşıyor. Bu kapsamda kolları sıvayan Efeler Belediyesi, ilçe genelinde toprak ve taş zemini bulunan parklarda çocukların eğlenceli vakit geçirirken güvenli bir şekilde oynayabilmeleri için yumuşak kauçuk malzemeyle kapladı. Efeler Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla oluşturulan yeni zemin sayesinde çocuklar, daha güvenli bir ortamda oyun oynama imkânına kavuşurken anne-babaların da gözü arkada kalmıyor.

Yapılan işlemden duydukları memnuniyeti ifade eden ebeveynler, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti.