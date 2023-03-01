Efeler Belediyesi personeli deprem bölgesinden döndü

Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü personeli, 6 Şubat depremlerinde on binlerce kişinin hayatını kaybettiği Hatay'ın Antakya ilçesindeki çalışmalarını tamamladı. Efeler'e geri dönen ekibi, Başkan Atay karşıladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilimizde on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Efeler Belediyesi, moloz yığınına dönüşen şehirlere onlarca tır dolusu temel ihtiyaç malzemesi gönderdi. Bunun yanı sıra afette hayatını kaybedenler için çok sayıda cenaze aracı, gassal ve defin malzemesi ihtiyacı oluştu. Bu durum için de sorumluluk alan Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, depremin ardından yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesine bir kadın, bir erkek gassal, cenaze aracı, 200 kabir başı tahtası, 250 kefen bezi, 500 cenaze torbası ile toplam 9 personel sevk etti. 2 hafta boyunca bölgede kalan ekip, çalışmalarını tamamladıktan sonra Efeler'e geri döndü. Başkan Atay, personellere bölgedeki çalışmalara yardımcı olduğu için teşekkür etti.