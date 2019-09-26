Efeler Belediyesi personeline iş sağlığı eğitimi verildi

Efeler Belediyesi çalışanları Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen programda iş sağlığı ve işçi güvenliği konusunda eğitim aldı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla gerçekleşen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay ve A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ali Seydi İnan tarafından gerçekleştirildi. Eğitimlere belediyede çalışan personel katıldı.

İş güvenliği, çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbir eğitimleri iki bölümde anlatıldı. İşçi sağlığı konusunda çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmenin öneminin anlatıldığı eğitimlerde çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamanın önemine vurgu yapıldı.

İlk yardım, yaralıya erken ve doğru müdahale, kriz anında yapılması gereken öncelikli yardımları anlatan Dr. Atay, “Eğer ki ilk yardımı yapacak kişi, panik ve heyecan içine giriyorsa kesinlikle müdahaleden kaçınmalıdır. Müdahale yapılması durumunda yardımdan çok zararın dokunması olasıdır. Bu yüzden her eğitimde vurguladığımız gibi, ilk yardımı yapacak kişinin soğukkanlı ve duygularını kontrol edebiliyor olması çok önemlidir” dedi.

Çalışanlara iş güvenliğinin önemini anlatarak eğitimlere devam eden Uzman İnan, iş güvenliğinin amacını şöyle belirtti; “Çalışanlara en yüksek seviyede ergonomik bir ortam sağlamak çok önemlidir. Çünkü bir bakıma hayatımız iş yerinde ve çoğunluktaki kısmımız masa başında çalışıyor. Haliyle, çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden korunmalısınız, bunun için ise iş yerinde de yapabileceğiniz birkaç fizik hareketi ile önlem alabilirsiniz.”

Eğitimlerde ayrıca tehlike ve riskleri önemseyerek gerekli önlemlerin alınması, yangın anında yapılması gerekenler, gürültünün zararları, ağır kaldırma ve yasal mevzuat hakkında personel bilgilendirildi.