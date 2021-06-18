Efeler Belediyesi sanatı açık havaya taşıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın sanata ve sanatçıya desteği devam ediyor.

Efeler Belediyesi, birbirinden değerli sanatçıların sahnelediği tiyatro oyunlarını, Efeler halkı ile buluşturmaya hazırlanıyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın, Pandemi sürecinde perdelerini kapatmak zorunda kalan tiyatrolara online etkinlikler yoluyla verdiği destek, şimdi sahnelerin açılmasıyla yüz yüze etkinlikler ile sürecek. Bu kapsamda düzenlenen ‘Seni Unutmak İstemedim Ki' adlı tiyatro oyunu, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın göreve gelmesinin ardından yapılan yenileme çalışmalarıyla adeta bir açık hava etkinlik merkezi haline gelen Pınarbaşı Mesire Alanı'nda, 23 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de pandemi tedbirleri gözetilerek gerçekleşecek.

Oyunun ücretsiz davetiyeli olduğunu söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Kovid-19 tedbirleri kapsamında online olarak sürdürdüğümüz tiyatro oyunlarımızı, kademeli normalleşme dönemi ile birlikte vatandaşlarımızla yüz yüze olarak buluşturmaya hazırlanıyoruz. Kayra Şenocak'ın yazıp yönettiği, Değerli Oyuncular Ferdi Akarnur, Dost Elver, Pelin Öztekin'in yer aldığı ‘Seni Unutmak İstemedim Ki' adlı tiyatro oyunumuz için Efelerli sanatseverlerimiz davetiyelerini Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi, Kitap Kafe ve Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden temin edebilir.” dedi.