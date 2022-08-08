Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Eceabat Tiyatro Şenliği'nde yer aldı

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Eceabat Tiyatro Şenliği'nde yer aldı.

Eceabat Belediyesi ve Bağımsız Tiyatro Birliği iş birliğinde düzenlenen Eceabat Tiyatro Şenliği, 1-4 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yetişkin ve çocuk oyunlarının, sanat atölyelerinin ve söyleşilerin yer aldığı Eceabat Tiyatro Şenliği'ne Eceabat Belediyesi Sosyal Tesisleri ev sahipliği yaptı. Halka açık etkinliklere çok sayıda tiyatro ekibi, yazar, yönetmen ve tiyatro eğitimcileri katıldı.

Şenlikte, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu doğaçlama tiyatro gösterisi gerçekleştirdi. Seyircilerin eğlenceli vakit geçirdikleri oyunun yanı sıra Sanat Yönetmeni Dramaturg-Yazar Serkan Fırtına 'Eleştirmen Bakışı Üzerinden Tiyatro' başlıklı atölye çalışması gerçekleştirdi. Eceabat Tiyatro Şenliği çerçevesinde konuklara, Efeler Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayımlanan kitaplar tanıtılıp armağan edildi.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu eğitmen ve öğrencileri alanlarında uzman sanatçı ve eğitmenler tarafından verilen eğitimlere katıldı. Şehir tiyatrosu oyuncuları Mert Bozkurt'un atölyesine katılarak eğitim sonunda şenliğe katılan diğer tiyatro ekiplerindeki oyuncularla birlikte dans tiyatrosu performansında yer aldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Efeler Belediyesi Şehir Tiyatromuzun ülkemizin birçok bölgesinde düzenlen şenlik ve tiyatro buluşmalarına katılıyor olmasından dolayı çok mutluyuz. Bağımsız Tiyatro Birliği ve Eceabat Belediyesi'ni düzenledikleri şenlikten dolayı kutluyor; tüm katılımcılara sanatla dolu günler diliyorum" dedi.