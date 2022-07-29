Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Eceabat'taki şenliğe katılıyor

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu yıl ikincisinin gerçekleştirileceği Eceabat Tiyatro Şenliği'ne katılacak.

Yetişkin ve çocuk oyunlarının, sanat atölyelerinin ve söyleşilerin yer alacağı Eceabat Belediyesi ve Bağımsız Tiyatro Birliği işbirliğinde düzenlenen Eceabat Tiyatro Şenliği başlıyor. 1 Ağustos - 4 Ağustos 2022 tarihleri arasında, yetişkin ve çocuk oyunlarının, sanat atölyelerinin ve söyleşilerin yer alacağı Eceabat Tiyatro Şenliği, Eceabat Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Halka açık ve ücretsiz olacak etkinliklere çok sayıda tiyatro ekibi, yazar, yönetmen ve tiyatro eğitimcileri katılacak.

Şenlikte, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Dramaturg-Yazar Serkan Fırtına “Eleştirmen Bakışı Üzerinden Tiyatro” başlıklı bir atölye gerçekleştirecek. Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu da doğaçlama tiyatro gösterisi ile Eceabatlı tiyatroseverlerle buluşacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Efeler Belediyesi Şehir Tiyatromuzun ülkemizin birçok bölgesinde düzenlen şenlik ve tiyatro buluşmalarına katılıyor olmasından dolayı çok mutluyuz. Bağımsız Tiyatro Birliği ve Eceabat Belediyesi'ni düzenledikleri şenlikten dolayı kutluyor; tüm katılımcılara sanatla dolu günler diliyorum.”