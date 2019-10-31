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Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu kuruldu

Tiyatro atölyeleri yoluyla eğitim verecek olan Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) kuruldu.


Şehir Tiyatrosu, öncelikle tiyatro atölyeleri yoluyla çeşitli yaş gruplarına yönelik eğitimler vererek, ilerleyen zamanlarda çeşitli festival, şenlik ve buluşmaların hem düzenleyicisi hem de katılımcısı olmayı planlıyor. Efeler'e yeni bir soluk olacak şehir tiyatrosuna hem ülke çapından hem de yerelden birçok sanatçı destek olacak.


Tiyatro Atölyelerine kayıtlar başladı. 21 Kasım tarihine kadar adayların başvuruları alınacak. Şehir Tiyatrosu bünyesinde açılan atölyeler şunlar; 8-13 yaş arasındaki çocuklar için farklı yaş grupları özelinde açılacak olan Çocuk Tiyatrosu atölyesi, 14-17 yaş arasındaki gençler için açılan Genç Tiyatro Atölyesi, 18 yaş ve üzeri yetişkinler için açılan Yetişkin Tiyatro Atölyesi. Bunlar içerisinde Genç ve Yetişkin Tiyatro Atölyeleri değerlendirme sınavı sonunda öğrenci kabul edecek. Atölyeler belirli kontenjan dahilinde öğrenci kabul edecek. Atölye eğitimlerinden vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabilecek.


Tiyatroya gönül veren herkesi atölye çalışmalarına katılmaya davet eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay “Şehir tiyatromuzun startını verdik. Efeler'i kültür ve sanatla anılan marka kent yapma yolundaki projelerimizden biri olan şehir tiyatrosu, yıl boyuna hem gönüllülere eğitim verecek hem de onların sahne deneyimi yaşamalarına katkıda bulunacak” dedi.

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