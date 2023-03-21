Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan iki oyun birden

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın öncülüğünde hayata geçirilen Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları ve sanat etkinlikleri ile kentin sanat hayatına renk katmaya devam ediyor.

Bu çerçevede geleceğin tiyatro seyircilerini yetiştirmek için çocuk tiyatrosu çalışmalarına ağırlık veren EBŞT, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri dahilinde 26 Mart Pazar günü saat 13.00 ve 16.00 seanslarında Aydın Kültür Merkezi Alt Salonda “İnteraktif Çocuk Saati” adlı programla çocuklarla buluşacak. Dans, Drama, Müzik, Yarışma gibi etkinliklerin yer aldığı performansta şehir tiyatrosu oyuncuları yer alıyor. 27 Mart Pazartesi günü saat 11.00 ve 14.00 seanslarında ise Aydın Kültür Merkezi Alt Salonda EBŞT'nin sevilen oyunlarından Serkan Fırtına'nın yazıp yönettiği “Nasreddin Hoca ve Çocuklar” adlı müzikli çocuk oyunu çocuklarla buluşacak. İzleyiciler oyunun davetiyelerini Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden temin edebilecekler.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay 27 Mart Dünya Tiyatro Günü ve etkinlikler hakkında şunları söyledi: “Efeler Belediyesi Şehir Tiyatromuzun 27 Mart Dünya Tiyatro Günü çerçevesinde çocuklarımız için hazırladığı çalışmaları çok önemsiyorum. Çocuklara sanat, kültür ve eğitim yoluyla elimizden gelen tüm katkıyı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sanatla büyüyen nesiller, geleceğin aydınlık insanın temelini oluşturur. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, “Tiyatro Bir Milletin Kültür Seviyesinin Aynasıdır” Hem şehir tiyatromuza hem amatör topluluklara ve hem de kentimize misafir olan tiyatro ekiplerimize destek olmaya devam ediyoruz. Tüm tiyatro emekçilerinin ve tiyatroseverlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun”