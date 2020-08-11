Efeler Belediyesi selden etkilenen vatandaşları yalnız bırakmıyor

Aydın'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına Efeler'e bağlı Dalama Yeniköy Mahallesi'nde ciddi hasara neden oldu. Meydana gelen sel felaketinde evlerin bahçe duvarları yıkıldı, yollar ulaşıma kapandı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın, hadisenin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren incelemeler gerçekleştirdiği bölgede, Efeler Belediyesi ekipleri tüm mesaisini afet bölgesine ayırarak yoğun çalışmalarda bulundu. Selin vurduğu Dalama Yeniköy Mahallesi'nde zararın bilançosunu belirlemek için Efeler Belediyesi tarafından hasar tespit birimi oluşturuldu. Bir yandan afetzedelerin evlerinde, bahçelerinde, arazilerinde meydana gelen zararlar tespit edilirken bir yandan da Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıkılan yolları tekrar yaparak ulaşımı sağlıyor. Selzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışmalar sürdüren Efeler Belediyesi ekipleri, afet bölgesindeki vatandaşlara tankerlerle içme suyu temin etti ve erzak yardımında bulundu. Efeler Belediyesi'nin halkla ilişkiler birimi Efe Masa çalışanları da selzedelere maske ve dezenfektan dağıttı.

“Yüreğimiz beraber atıyor”

Dalama Yeniköy Mahallesi ile birlikte selden etkilenen Kozalaklı, Karahayıt, Dereköy ve Armutlu mahallelerinde de çalışmaların sürdüğünü söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Efeler Belediyesi olarak vatandaşlarımızın acısını hafifletmek ve bir an önce bu olağanüstü durumu atlatıp normal hayata dönmelerini sağlayabilmek için çalışıyoruz. Afet mağduru tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, yüreğimiz onlarla beraber atıyor” diye konuştu.

Dalama Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali İnanç da desteklerinden dolayı mahalleli adına Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür etti.